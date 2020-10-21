電路七號｜繼續力撐告東尼！早熟馬隨時一鳴驚人

周三（21日）快活谷賽事，告東尼旗下的澳洲自購馬「電路七號」將會在港初次登場。

上市公司建滔集團主席張國榮家族，近年在馬圈斥巨資入貨，打造一系列的「電路」系馬，先後一共有六匹「電路」系馬在港服役。

其中「電路五號」及「電路二號」現已退役，現役馬分別有「電路一號」、「電路三號」、「電路六號」及「電路七號」。

其中最轟動當然要數「電路一號」，皆因此馬是由「電路」系主理人張國榮在香港國際馬匹拍賣會，以破紀錄的1,100萬元成交價投得。

「電路一號」初期由大摩訓練，其後轉入告東尼馬房，可惜馬兒至今仍未開齋，表現與身價不符。

雖然「電路一號」仍未開齋，但告東尼訓練「電路」系馬可算交足功課，「電路二號」及「電路三號 」在東廐合共贏了6Ｗ，雙方合作愉快。

今次由馬主張廣軍與張國軍持有的「電路」系新力軍「電路七號」，將會出戰第六場三班1000米，賽前試谷閘走勢吸引，早熟馬有權一出即勝。

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