R2即場賠率啟示｜甜酒杯賠率有信心 冷門博旺旺寶駒

第二場五班1650米：「明德之星」昨日（20日）開飛3倍W，位置1.4倍。

去到現時一直大熱4.2倍，位置1.7倍，以低班馬嚟講，依然算係重飛。

此駒連場跑谷草演出準繩兼繼續負輕磅，睇飛就信心十足，三甲應穩。

「雷方配」合作「甜酒杯」，上場跑谷草1200米，路短兼最後直路塞死冇跑過當做熱身，睇埋隔夜飛，今場應係目標所在。

昨日開飛全日最高10倍W，凌晨12點落到8.2倍，現時再落到6.2倍有晒飛，位置2.8倍雖然冷咗啲，但唔理咁多，今場WP兼投。

「旺旺寶駒」季初首仗跑田草1400米155倍，後上第五走咗光，上場有飛跑到冇影就預期之內。

今仗初跑谷草1650米，昨日開飛只得23倍W，明顯有墊底飛。

去到晚上10點，就落到18倍，現時19倍，4.8倍P，今場冷馬首選。

「爪皇烈焰」昨日開飛，位置飛算多，最熱喺3點只得1.5倍，現時回到1.7倍尚有值博率，贏就應該難啲，爭吓三三四四囉。

提供：2甜酒杯、7旺旺寶駒、12明德之星、6爪皇烈焰

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