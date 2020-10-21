鴻圖巨星｜合作兩隻全部贏晒！雷神六爺各自各精彩

周三（21日）谷戰第七場三班1650米，繼續由全晚最旺的騎練合作贏馬！

賽前已分別起孖的莫雷拉及羅富全，這場合作「鴻圖巨星」且排黃金一檔，贏馬可謂順理成章。

這匹年屆六歲的澳洲自購馬，昔日贏馬正是排1檔配莫雷拉建功，今仗成功複製贏馬方程式。

六爺羅富全及莫雷拉今晚合作「南區寶」及「鴻圖巨星」，結果兩駒全勝之餘，二人亦各自大演帽子戲法，堪稱全晚最佳拍檔。

「鴻圖巨星」單Win及組合獨贏A2分別派53及27元。

賽後羅富全十分興奮，他說：「『鴻圖巨星』今仗能夠反先『飛雲騅』取勝，很大程度因為今仗排一檔起步，全程能夠跟守在放頭馬之後競逐，形勢十分有利。」

「此駒初來港時比較驚青，但現時已變得成熟乖巧，可見牠上從化受訓之後進步甚大。」

「現時由於疫情關係，我已有一段時間沒有上去從化馬房，但每日都會與當地的馬房手足通電話，從而了解廐內每一匹馬的健康情況及進度，彼此保持良好的溝通。」

「至於爭奪練馬師冠軍實在言之尚早，我暫時只會盡力為馬主爭取最好成績，並以馬匹的健康及質素行先，而且廐內有不少質新馬仍須時間成熟，暫時會先用一批舊馬展開攻勢。」

久沉之潘頓今場策騎閘前越賣越熱的大熱門「勞動創造」，直路與前駒單打獨鬥，可惜仍以頸位飲恨，未能替騎者打破近期不勝悶局。

第七場三至四名依次為「飛雲騅」及「喜盈寶」。

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