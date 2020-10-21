R8即場賠率啟示｜路路之星票數太勁 加州得迅反為唔對路

第八場三班1200米：「路路之星」昨日（20日）開飛6.8倍W，7點去過最高7.3倍，到晚上11點又落返6.4倍，到現時更加落到3.5倍大熱W，信心飛已落咗。

此駒雖然初跑谷草，但有1檔之助，信佢順利取勝，做膽，三揀一捧A2。

原本大熱「加州得迅」，昨日開飛5倍W，去到晚上10點落到3.8倍，現時回到7.3倍，可能「路路之星」票數太勁所致。

「加州得迅」位置現時有2.3倍，覺得唔多對路，可爭不穩。

「平常心」昨日開飛全日最高32倍W，到晚上已落到19倍，雖然今晚有五匹6檔馬上名，竟然由過關前8.9倍回到17倍，以呢匹馬早段勁多飛，可以跟吓。

「奇妙星」上仗跑同程突如其來爆大冷37倍W咗，今仗再用原裝配搭，昨日開飛15倍W都有飛，去到現時輕輕落到14倍W，位置3.7倍都有飛落，博大家唔信再贏都唔出奇，有14倍追尾寶都唔怕嘅！

「獎金大王」田泰安今晚手風大順，由過關前7.6倍落到3.5倍。

提供：7路路之星、11平常心、9奇妙星、6獎金大王

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