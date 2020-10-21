R5即場賠率啟示｜贏科超影隔晚已蠢蠢欲動 其利斷金熱上加熱

第五場四班1650米：賽前機會馬「幸運飛彈」退出後，「其利斷金」就熱上加熱。

昨日（20日）開飛2.4倍W，1.1倍P，現時企硬2.4倍W，1.3倍P，依然重飛，環顧今場形勢，應可輕勝。

「贏科超影」上場跑同程近咗，今仗用潘頓，睇隔夜飛已蠢蠢欲動。

此駒昨日開飛最高10倍，去到4點落到8倍，到晚上11點回到9倍，到現時再落番7.4倍，位置2.4倍。

「贏科超影」今場比上場負輕四磅，最好有「其利斷金」呢棵大樹喺度，佢熱極有個譜，今場博呢條3＋4單Q，現時有9.6倍。

「日日靚」WP票數亦相當多，昨日開飛6.8倍，落到現時4.2倍，位置1.6倍算好多飛。

今鋪繼續搵薛恩騎，有10倍W都要諗下買唔買，何況現時只得4.2倍W呢，對唔住，放棄！跑出當抽水，最多預第四名。

「非凡魅力」昨日3點，位置曾經只得1.4倍勁誇張，現時已回到3.2倍，有點墊底位置飛。

提供：4贏科超影、3其利斷金、10非凡魅力、6日日靚

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