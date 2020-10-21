莫雷拉｜暖男唔係潘頓專利 雷神出手相救保安

莫雷拉一向給人的印象就有點cool，唔似潘頓咁親民，不過周二（20日）晨課收操後，見到佢暖男一面。

事緣雷神試完泥閘已九點幾，佢就踩單車去醫療室做病毒檢測，做完回路返宿舍之時，見到一位保安跌咗個職員證，自己都唔知就繼續行，雷神見狀就好好心執起張證，更踩單車追上去，俾番個證件給該位保安，整個過程都反映佢對人窩心一面。

大家要知道，雷神其實唔識呢位保安，唔係一定要幫忙，而事實上保安唔見咗個證都幾麻煩，所以今次雷神可算出手相救，真係幫了保安好大忙，更顯示出佢做人非常好心地。

撰文：關志彬

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