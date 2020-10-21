谷草1200米｜5至10倍頭馬最醒 尾場睇實疾風勁草

快活谷現時有四項路程，分別為1000米、1200米、1650米及1800米。

季內跑過五次谷戰，當然中以1200米舉行過十八場最多，其中一場「駿爵士」與「陽明亮亮」跑出平頭冠軍。

而頭馬賠率分佈方面，以5至10倍有九場最多，其次為3至5倍有6W。

至於3倍或以下、10至15倍、15至20倍及30倍或以上各贏一場。

所以同程留意住5至10倍之馬匹最上算。

周三（21日）谷草夜賽，安排兩場1200米賽事，分別為第一場及第八場。

頭場四班賽，初步隔夜賠率「桃花盛」、「勝感」及「嶺寶峯」均在5至10倍範圍。

至於尾場三班賽，5至10倍馬匹為「疾風勁草」、「高明駿將」、「獎金大王」及「路路之星」。

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