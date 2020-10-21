鄧健明受訪｜葉楚航卜定梁家俊 有理共想劍指香港短途錦標

「有理共想」剛周日（18日）在本地騎師梁家俊胯下，勇奪二級賽1200米精英碗。

梁家俊賽後接受傳媒訪問時表示，渴望有機會夥拍這匹七歲馬，出戰12月之香港短途錦標。

馬主理想輝煌團體經理人鄧健明透露，練馬師葉楚航已決定讓「有理共想」下場出戰11月22日馬會短途錦標，然後再爭12月香港短途錦標，並已卜定梁家俊策騎。

「有理共想」上季表現平平，今季由葉楚航接手，轉倉後第三戰即勇奪精英碗。

鄧健明受訪時說：「我們一班團體成員均支持本地騎練，大家同聲同氣。航哥決定起用梁家俊出戰『有理共想』跑國際賽預賽及國際賽，我們十分贊同。」

「上季『有理共想』狀態低沉，大家曾想過讓馬兒退役，但最終我們和馬仔都唔想放棄。」

「如今馬兒勝出級際賽，這令我體會到任何事情都有可能發生，充滿正能量。」

「我真的很感謝航哥的悉心訓練及梁家俊的精彩發揮，讓『有理共想』再次展示本身實力。」

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