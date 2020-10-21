日本賽馬｜拋離名駒春麗不勝紀錄 Dance Saber遭200連敗

日本馬壇近期不斷產生新紀錄，繼剛周日（18日）出現首匹三冠馬后「謀勇兼備」後，兩日後一匹雌馬再度創下落敗數字新高。

剛周二（20日）於門別競馬場一場1200米泥地條件賽，九歲雌馬Dance Saber包尾而回，服役至今頭馬數字仍然為零。

Dance Saber鎩羽而歸後，將連敗紀錄再度提高至200場，可謂是另類馬后。

此駒最近一次上名，已追溯至於2018年5月23日於門別競馬場舉行的1000米泥地賽，在七匹參戰馬中跑獲季軍。

而牠於今年8月18日落第一役，就以193連敗成績成功超越原紀錄保持者Meine Attrice的192場。

而在東瀛競馬歷史上，征戰過百場仍然守齋之馬，以累積113戰全負的「春麗」（已退役）最知名。

「春麗」1998年起於地方競馬全國協會旗下的高知競馬場出賽，直至2004年8月3日最後一役，牠總共只奪得五亞七季成績。

不過，這匹競賽生涯毫無建樹的雌馬，在晚年經過媒體大幅宣傳後，「春麗」成為家喻戶曉的賽駒，更吸引日本國寶武豊為牠執韁。

「春麗」自此成為高知競馬場的生招牌，當牠上陣時投注額及入場人數均會大幅提升。

這匹戰駒事蹟更被拍成電影及紀錄片，「春麗」被視為絕不放棄的最佳榜樣，有不少人都被牠的故事感動。

Dance Saber已不斷刷新連敗紀錄，且看牠的故事能否引起如「春麗」般，於日本社會產生巨大迴響。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199