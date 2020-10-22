羅富全｜10月田戰尚未食齋 勢憑保羅承傳大眾開心駁纜

踏入十月已舉行四次沙田賽事，羅富全是唯一頭馬未斷纜之練馬師，反映馬房現正處於出擊階段。

周末（24日）賽事羅廐七駒報名全數列正選，當中一對新勝馬「大眾開心」及「保羅承傳」有力替馬房延續田戰連勝紀錄。

「大眾開心」上仗初出即於田草1200米掄元，此駒入直路受困至最後200米才望空，加上早段步速偏慢形勢頗為不利。

不過此駒仍可憑後勁趕過對手贏馬，難度非常之高。

羅廐近三匹同樣初出即贏之廐侶「大眾歡呼」、「精神威」及「夢想成金」再出均連捷，「大眾開心」留在四班篤定再贏。

另外，「保羅承傳」上仗回配田泰安即打開勝門，人馬至今合作三戰獲一冠兩亞，反而用其他騎師都未得過，足證人馬特別合拍。

今次以同一配搭再來，繼續角逐贏馬途程1400米，決心乘勝追擊。

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