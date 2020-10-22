馬匹轉廐｜方嘉柏都搞唔掂 星河戰駒改由高伯新訓練

馬會今午（22日）宣佈，方嘉柏旗下「星河戰駒」轉投高伯新馬房。

「星河戰駒」現年五歲，來港前首先由丁冠豪訓練，七戰全敗後由方廐接手。

方嘉柏接手後此駒總共九次出賽，獲一亞兩季，仍與頭馬緣慳一面。

「星河戰駒」最後一次於10月4日出賽，被當時鞍上人史卓豐指對牠競賽時動作有疑慮。

此駒近期僅於10月16日進行踱步，其餘時間均無在晨課露面。

高伯新接手「星河戰駒」後，廐內現時共有37駒。

另一方面，徐廐「愛凡達」昨夜（21日）敗走谷草後，被馬會獸醫發現流鼻血（第一次），依例要停操及休賽一段指定時間。

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