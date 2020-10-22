馬上看經典｜識英雄重英雄 陳柏鴻贏皇太后盃也不邀功

除了1998年簡慧榆策「同興旺」狂放得手，大勝逾十個馬位而回，在皇太后盃歷史裏，尚有另一幕經典的「大逃」鏡頭。

這一幕發生於1985年那一屆，主角是由靳達理訓練、陳柏鴻（綽號草蜢）執韁的「飛駒」。

所不同的是，現在的皇太后紀念盃跑的是2400米，「飛駒」捧盃時跑的是2250米。

陳柏鴻贏此場時，尚未當上冠軍騎師，屬冒起的階段。

他在「大逃」的過程中，並非一口氣放完了事，而是留住一點來放，且戰且走，終得以成就大業。

該役跑第二的是由簡炳墀訓練、朴仕能策騎的大熱門「皇牌之王」，直路上「皇牌之王」一度逼近「飛駒」，甚至有超越之勢，正因陳柏鴻留住多少在手，「飛駒」遂能回氣抗衡，保住勝果。

賽後，朴仕能識英雄者重英雄，催馬上前，向陳柏鴻豎起大拇指，以示輸得心服口服。

只是，陳柏鴻並未就這場勝仗居功。他說：「這場賽事，是靳達理教導我如何發揮的。」

「他的策騎指示非常清晰，哪個位置應鬆開韁繩讓座騎盡情展步，哪個位置應略為扣住讓座騎回氣，他都說得很仔細。」

「我依足吩咐去做，不敢擅作主張，得到了最滿意的結果。」

撰文：余伯樂

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