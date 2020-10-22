澳洲殷利殊拍賣會｜成交價破紀錄馬血統靚絕 將來港服役

澳洲殷利殊兩歲受訓馬匹拍賣會，日前告一段落。

澳門馬會當時曾作網上直播，讓當地買家參與競投馬匹，結果有六駒由該等人士購入。

其中，Lot 162出自Deep Field的幼馬成為全場焦點，牠由澳門練馬師何鑑森投得，價錢為打破該拍賣會紀錄的61萬澳元，折合超過300萬港元。

據悉，該駒未來將被運往香港服役。

事實上，Deep Field子嗣近期在港炙手可熱，當中又以四戰不敗的「夢想成金」，以及周六（24日）列陣沙田的四歲良駒「顯心星」，最具代表性。

Deep Field現有約20匹後代在港，整體賽績亮麗。

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