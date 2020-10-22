香港國際賽｜日本隊開始佈陣 馬后杏目再度報戰香港盃

由於全球仍受武漢肺炎疫情影響，故今屆香港國際賽海外參戰馬的數目或創歷年新低。

據日本傳媒報道，馬后「杏目」已一如去年般報跑12月本地馬壇戲肉2000米香港盃。

「杏目」去年贏完秋季天皇賞後，盛傳將來港角逐香港盃，到最後階段卻因發燒未能成行，結果由另一日本馬「勝出光采」捧走香港盃。

另外，日前在日本短途馬錦標以大冷身份上名的「有志竟成」，據悉將會報跑今年香港短途錦標及香港一哩錦標。

「有志竟成」稍後將跑11月22日於京都競馬場舉行的一哩冠軍賽，之後就會落實征港與否。

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