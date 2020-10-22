沙田日馬｜發財寶贏完仲輕磅咗 韋達師徒朝向零的突破

韋達從練收徒已一段日子，今季他與弟子周俊樂暫各七捷，惟當中無一出自彼此合作手筆，情況有點特別。

周六（24日）沙田跑十場草地日馬，韋達安排麾下其中四駒，夥拍周俊樂受讓十磅上陣，計有「高能量」、「得勝駒」、「發財寶」及「將悅」，全部季內皆已出賽熱身，兩師徒從中應有所得着。

「發財寶」上次季內初出在田泰安胯下，負121磅後上勝出三班田草1200米。

賽後被加五分，今次再攻同程本負128磅，配上周俊樂變負118磅，比上賽還輕三磅。

韋達這樣地部署，無非是替馬主尋求連捷，用意向善，且看周俊樂到時可否不負所托。

「高能量」有用王牌報名，評分跌至40分，如今首戰五班賽，帶來出頭契機。

「高能量」與「蟲草之星」同父，後駒曾三捷於1400及1600米，前駒增程初爭1400米，說不定會有好成績。

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