巫顯東｜無價寶研訊事件逃過一劫 用條新淨海豚賀壽沖喜吓

剛周一（19日）下午，騎師巫顯東被競賽董事小組研訊10月7日谷夜「無價寶」騎法，最終他被小組嚴厲譴責及告誡，沒有受罰。

對於今天（22日）27歲生日的壽星仔巫顯東而言，絕對是一個好消息。

既然大步檻過無被罰停賽，他自然希望自己可在周六（24日）贏馬賀壽兼沖喜。

其當天座騎之一為四歲澳洲自購新馬「海豚星」（徐廐）上仗臨場成為75倍大冷門，卻有恍如脫胎換骨般的表現，氣走兩匹熱門分子「同有友」與「威妙星」，爆冷取得服役首捷。

「海豚星」暫為季內最冷頭馬，巫顯東亦成功憑藉此駒敲響今季田草勝鼓。

此駒上季尾出戰沙田1000米，曾負目前四戰未逢敵手的「夢想成金」得第六名，演出不錯。

「海豚星」在暑假曾上從化受訓，或許吸收了當地的靈氣，回港後表現大躍進。

巫顯東跟此駒亦合拍，今場再戰四班1000米直路賽，可期再創佳績。

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