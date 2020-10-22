潘頓｜周日三駒排外檔 又要度計點攞位

潘頓近期成績平平，他已連續三次賽事交白卷。

周末（24日）潘頓獲得九匹座騎，當中第四場「大眾開心」（1檔）、第五場「美麗天使」（2檔）、及第五場「金元寶馬」（4檔）排檔較佳。

至於第一場「開心歡呼」（14檔）、第六場「威力飛馳」（14檔）及第十場「高大威猛」（10檔）排檔較差。

其中「高大威猛」今次要面對方廐新星「顯心星」挑戰，且看潘頓如何取位。

潘頓周末座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 開心歡呼 14

三 幸運精選 7

四 大眾開心 1

五 美麗天使 2

六 威力飛馳 14

七 金元寶馬 4

八 佳景福星 6

九 同樂日 7

十 高大威猛 10

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