蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

潘頓｜周日三駒排外檔 又要度計點攞位

1小時前
潘頓周末座騎高大威猛，將排10檔起步。

潘頓近期成績平平，他已連續三次賽事交白卷。

周末（24日）潘頓獲得九匹座騎，當中第四場「大眾開心」（1檔）、第五場「美麗天使」（2檔）、及第五場「金元寶馬」（4檔）排檔較佳。

至於第一場「開心歡呼」（14檔）、第六場「威力飛馳」（14檔）及第十場「高大威猛」（10檔）排檔較差。

其中「高大威猛」今次要面對方廐新星「顯心星」挑戰，且看潘頓如何取位。

潘頓周末座騎排檔

場次　馬匹 排檔

一 開心歡呼　14

三 幸運精選　7

四 大眾開心　1

五 美麗天使　2

六 威力飛馳　14

七 金元寶馬　4

八 佳景福星　6

九 同樂日　　7

十 高大威猛　10

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

潘頓高大威猛
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner