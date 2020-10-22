沙田賽馬丨姚本輝變身日賽之王 波健士極速再幫佢製Win

姚本輝今季自動衛冕冠軍寶座，暫於沙田賽事取得七Win，谷草尚未開糊，整體而言成績不錯。

季內首次周末賽事即將舉行，姚廐到時（24日）共有五駒列陣，分別由五位不同騎師執韁，當中包括一對王牌馬「無極戰士」（第二場）和「極速奔馳」依次配梁家俊和波健士，皆有機會替廐主延續田戰勝勢。

其中，第四場「極速奔馳」一大賣點是波健士已連續兩次日賽，為姚廐勝出頭馬，騎練合作正值蜜月期。

此駒上季出道四戰兩位，當中一亞一季都在這次所跑的田草1200米錄得，路程性能可見不俗。

「極速奔馳」入Q一役由「好運寶寶」勝出，後駒近兩仗都入三甲，從中透視前駒實力應與牠相近，如今初由波健士策騎，有權一矢中的。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199