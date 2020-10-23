周俊樂｜坐馬監前十戰入晒四重彩 刑滿復出有拍檔洗塵

現時唯一減十磅見習生周俊樂停賽兩日後，將於周末（24日）田草日賽刑滿復出。

他在停賽前兩次賽事合共策騎十駒上陣，取得三勝六位一殿全入前四名，可見本身近期當旺。

周俊樂周六全體座騎中，分別出自高伯新馬房的「福善」及霍利時馬房的「晴朗拍檔」最值得關注。

周俊樂出道以來僅騎過高廐馬兩次，結果「印水紙」贏馬而「福善」入位。

第五場「福善」上仗初配周俊樂放頭跑第三，演出不錯。

今仗繼續角逐四班1800米，難得快馬不多，沿欄順放可施殺着。

另外，霍利時與周俊樂合作成績亦佳，當中兩匹五班合作馬「爪皇轟天」及「晴朗拍檔」更非冠即亞。

「晴朗拍檔」今仗續配周俊樂上陣，更是霍利時今次賽事唯一報名兼上陣馬，必拼無疑。

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