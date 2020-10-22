賽事報名｜下周三夜馬跑九場 疫情未完谷草復設錦標賽

下周三（28日）谷草將編排九場賽事，亦是季內首次夜馬跑九場，兼10月份最後一次跑馬。

當晚賽事在C加3跑道進行，頭場開跑時間為傍晚6時45分，觀乎馬會已公佈的報名情況，當晚勢將出馬滿額。

到時其中一場賽事為浪琴表錦標，這是自疫情於年初爆發以來，谷草首度復辦盃賽。

三位騎師史卓豐、何澤堯及蔡明紹，屆時一併刑滿復出，賀銘年同晚開始停賽兩天，另有兩位見習騎師陳嘉熙及黃俊，屆時同作停賽前最後一戰。

下周三谷戰各項特別彩池均無多寶累積。

全晚重頭戲是二班1800米，告東尼馬房名氣馬「包裝永旺」以84分在港初試啼聲，打王牌角逐二班1800米。

此駒在法國四戰三冠一亞，當中最後一仗在1800米膠沙地表列賽掄元。

「包裝永旺」來港後曾兩試1700米谷閘，其中一次以首名衝線，本身進度顯然不俗。

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