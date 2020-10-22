彭國年｜與呂廐合作近績驚人 尾場以百勝龍狙擊兩大台柱

法國籍騎師彭國年重臨香港出賽至明年2月尾，並已於昨夜（21日）在谷中開始履新。

他上季首戰香江勝出八場頭馬，其中六場在沙田錄得，可見這位擅鬥後勁之人擅戰沙田闊場。

周末（24日）出師沙田馬場，彭國年可望大顯身手，而他其中三匹出自呂健威馬房的座騎，包括「百勝龍」、「錶之銳」及「陽明秋秋」均可秤先。

須知呂健威與彭國年上季合作六戰，其中近三次取得兩勝一位全上名，數據理想。

「百勝龍」今季首兩仗雖均於田草1200米落敗而回，但上賽慢步速下仍能連衝兩段全場最快時間追得接近，整體表現已很不俗。

今場改配擅鬥後勁的彭國年可謂深慶得人，移師最近一次贏馬路程田草1400米，縱使面對「高大威猛」、「顯心星」等強敵，仍有突擊機會。

另外，「錶之銳」今季兩仗均於泥地跑入前四名，上仗外疊望空亦只輸兩個半馬位。

此駒近況不俗，就算轉跑草地亦不能輕視。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199