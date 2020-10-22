進優自在｜雷神犯規情況不輕 徐雨石指上仗應可跑得更好

徐雨石馬房周六（24日）交三駒予莫雷拉搏殺，當中包括第七場四班1400米「進優自在」。

「進優自在」上次初跑1400米得第二，賽後莫雷拉被小組以其於接近300米處時，容許座騎在尚未帶離「生生勝勝」下向內斜跑，導致後駒須勒避及失去應有的跑線。

結果莫雷拉被罰停賽兩天及60,000元，反映其當時犯規情況頗為嚴重。

徐雨石表示人馬搶位時位置太窄，「進優自在」衝刺受影響，否則可以跑得更好。

他又謂以馬兒首次角逐1400米的表現而言，自己對牠已收貨。

徐雨石續稱「進優自在」拼後進度理想，狀態持續有進，再戰1400米仍由雷神執韁有力取勝。

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