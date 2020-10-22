姚本輝｜馬房周末參賽寧舍醒神 無極戰士出牌以極速奔馳

應屆冠軍練馬師姚本輝今季七場頭馬，全數於田草賽事奪得，今季首次周六（24日）賽事他派出五駒甚具惡氣，有望連場數糊。

姚廐近七次周末日賽，其中六次有馬贏，合共取得十一Win佳績，派出14匹王牌馬，共獲六冠一亞兩季成績，上名率逾六成。

星期六（24日）姚廐參賽馬中，除明星馬「高大威猛」具勝算外，一對王牌馬「無極戰士」和「極速奔馳」也值得關注。

第二場四班1000米「無極戰士」，上季兩仗皆負，源於馬兒當時僅三歲，仍然較稚嫩。

暑假期間此駒兩試大閘力磨，漸見成熟進步。

同父馬「夢想成金」兩戰直路賽全勝，「無極戰士」初跑同程可放冷箭。

第四場四班1200米「極速奔馳」，三戰同程獲一亞一季，路程拿手。

賽前兩試大閘一亞一季，狀態已操起。

波健士近四次策騎姚廐馬，共獲兩冠一季佳績，「極速奔馳」排4檔起步好跑，有望借勢打開勝門。

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