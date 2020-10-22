周末重頭戲丨姚本輝父子睇實 高大威猛不畏挑戰

周末（24日）其中一個重頭戲，首推第十場兩匹擂台躉「高大威猛」及「顯心星」正面交鋒。

「高大威猛」之練馬師姚本輝，今晨（22日）特別緊張，約七時三刻先安排「高大威猛」及「極速奔馳」於機坪準備。

他向兩位助手交帶指示後，兩駒隨即步往大圈，而他亦急急腳行去烽火台，坐住靚位等待馬匹出試。

兩匹姚廐馬逐一出試，「高大威猛」首先快跳，「極速奔馳」於大概十個馬位後跟隨。

今晨不但姚本輝舉鏡睇實，就連站在他後面之兒子兼副練姚浩豐，亦揸鏡睇得相當入神，可見重視。

「高大威猛」周末出戰曾五捷之田草1400米，能否取得跨季五連勝。

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