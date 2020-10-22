希斯｜馬房開鑼日後識輸唔識贏 金元寶馬跑落友盈有款

今季焦點之一，莫過於金牌練馬師大衛希斯重返香港從練。

結果他在開鑼日（9月6日）憑「友盈有款」及「精彩勇士」贏馬，回流首天即起孖。

然而希斯此後未能持續強勢，目前成績僅列練馬師榜下游位置，表現令人失望。

周六（24日）沙田日賽，希斯共有五駒列正選，當中又以「友盈有款」及「金元寶馬」機會最佳。

「友盈有款」今季復出立即打開在港勝門，希斯賽後表示致勝原因之一，是因為此駒評分已相當有利。

雖然轉彎時走勢仍顯得生硬，但依然成功凱旋而歸。

而這匹六歲馬於10.1賽事日再次出賽，跑入一席季軍，今季整體表現相當穩定。

「友盈有款」周末將增程至1400米上陣，目前評30分仍可在第五班角逐相當着數，可為馬房繼續爭功。

至於希廐另一匹參戰賽駒「金元寶馬」，今季打疊兩仗取得一亞一季，演出大有進步。

此駒近日在晨課走勢悅目，周六將改由潘頓操刀，角逐四班1400米賽事，名次有望提升。

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