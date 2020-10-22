閃電烈馬｜上季彈甩富高八斗掄元 徐廐四歲兵閃電式連捷

練馬師徐雨石周末（24日）大手出擊，共有12駒正選披甲，當中勢有王者興。

當中，「閃電烈馬」上仗曾安排於10月4日上陣，但卻因左前腿不良於行退出。

但其後這匹四歲英國自購新馬試閘仍可一放到底勝出，可見健康已回復正常。

此駒前季初出在新馬賽以八個多馬位之遙不敵頭馬「忠心勇士」跑第三，其後未再上名。

然而「閃電烈馬」上季久休復出，竟以五個馬位大勝直路賽專家「富高八斗」，爆23倍冷Win開齋，贏馬時間為55秒20。

「富高八斗」現時加到66分，反映「閃電烈馬」現時評62分阻力不大。

其實「閃電烈馬」今年1月亦曾右前膝不良於行，健康有過挫折，但馬房安排牠改往從化休養生息，徐雨石更落足心機調理，結果上季大勝，馬房絕對應記一功。

從此駒上季取勝走勢，其前景應該不俗，有力完成跨季孖寶。

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