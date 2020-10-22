駿皇綵｜禮拜六賽日利華將冷門 文廐七歲馬配合旺人攞彩

今季首次周末賽事，將於後天（24日）在沙田馬場草地跑道舉行。

上季於9月21日季內第一次周六沙田日賽頻頻爆冷，分別有「百里名駒」、「精英寶貝」、「紅心傾」（均已退役）、「大紅包」、「勁無比」、「有錢分」，合共六匹10倍或以上冷馬勝出。

當中，不少是本地騎練合作馬，如「百里名駒」騎練分別為巫顯東和沈集成，「精英寶貝」出自潘明輝與丁冠豪手筆，「大紅包」則屬何澤堯及呂健威組合作品。

可見今戰如果想尋找冷門寶藏，不妨追捧本地騎練組合賽駒。

其中，七歲老馬「駿皇綵」在大摩退休散倉後，仍獲馬主譚少強保留，並將牠轉投文家良馬房受訓。

第八場「駿皇綵」前仗（9月13日）轉倉初出跑田草1000米，臨尾衝入一席殿軍，走勢不俗。

上賽（9月27日）雖然演出失準，但今仗獲減兩分可回師第三班，必有優勢。

「駿皇綵」是次復戰1000米直路賽，續由梁家俊操刀。

騎者上次（18日）沙田日賽策「有理共想」爆冷捧走二級賽精英碗，手風正順，「駿皇綵」今仗表現令人憧憬。

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