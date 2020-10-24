潘頓｜卜定同樂日搏殺 期待為馬匹打開勝門

四屆冠軍騎師潘頓，近期手風認真麻麻，連續三十場賽事無贏馬，並已守齋三日。

潘頓面對這個困局，選擇沉着應戰，連日來如常一早到場操馬，緊守崗位，靜待贏馬打破悶局之時。

明日（24日）沙田賽事，潘頓共策九駒，其中第九場三班1200米之「同樂日」，上場季內初出，在騎者胯下爭同程，只敗於大超級馬「顯心星」得亞軍。

「同樂日」唞夠再卜定潘頓搏殺，幕後決心拼個明白。

潘頓受訪時說：「我十分希望『同樂日』今場可以打開勝利之門，畢竟牠已在港服役一段時間，並跑過多次位置，可惜經常與頭馬擦身而過。」

「我相信『同樂日』在港有贏馬一天，但究竟是明日還是稍後時間，我真的不知道。」

「此駒常在試閘及晨課展示好走勢，正如牠早前在從化試閘走勢也不錯，我希望牠真正競賽時，同樣交出應有水準。」

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