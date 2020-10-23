閃電烈馬｜上次不良於行退賽 徐雨石：健康狀態沒有大問題

徐雨石馬房向來鬥志鮮明冷熱皆拼，因此經常炮製驚喜，今季就有「海豚星」爆出75倍巨冷Win。

此駒明日（24日）將於沙田第二場列陣，廐侶第八場「閃電烈馬」情況與「海豚星」相似，上季尾曾於直路賽爆冷大勝。

「閃電烈馬」早前曾在排位後因左前腿不良於行退出，今次復出跑三班1000米直路賽，配巫顯東負113磅排第2檔。

徐雨石說：「『閃電烈馬』10月初曾擬上陣，可惜賽前腳部出問題，雖然情況輕微，但牠最終還是退出比賽。」

「此駒退出後很快已復課，健康和狀態都沒有大問題。」

「『閃電烈馬』上季勝出一役表現出色，充份發揮本身良好速度。」

「當日大勝後換來大幅加分，如今在第三班作賽，加上今場有多匹路程專家列陣，肯定不易應付。」

「我期望此駒今場一切順利，如出閘夠快取得好位跑，以其速度有望取得佳績。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199