賀賢｜五班1400米季內未輸過 部署以嘉喜旺紅磚勇士起孖

明日（24日）有十場田草賽事進行，其中兩場為五班1400米。

練馬師賀賢今季暫只派過兩駒列陣同班同程，結果「活力寶駒」及「霹靂狂龍」皆凱旋而歸，勝出率百分百。

難怪賀廐今期把兩張報名王牌，放在一對五班馬身上。

第一場五班1400米，「嘉喜旺」賽前兩試大閘一亞一季，走勢吸引，狀態已提升。

「心中有您」由何廐轉投賀廐至今六戰兩冠三季一殿，「嘉喜旺」初跑五班賽，說不定可一擊即中。

第三場「紅磚勇士」上季尾初配雷神跑1400米，排14檔走二疊跟前初嚐勝果，遲熟馬已納入正軌。

今季初出排出原班人馬，又抽14檔未跑先行運，有望取得跨季連捷。

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