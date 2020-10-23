賽駒配搭｜換人馬贏到開巷咁滯 旺佬巴度又有兩件等開餐

季內有不少馬匹甫轉騎師即勝，當中包括剛周三（21日）夜賽「平常心 」（沈廐），本身上仗在潘頓胯下已見走勢不俗，再出改配巴度即爆冷開齋。

同類換騎師即贏個案，今季還有沈廐「帝豪大師」、容廐「巡航導彈」、姚廐「海島材子」、蔡廐「美麗多多」等。

賀廐旗下六歲馬「活力寶駒」季內首戰在潘頓胯下勝出五班賽，近兩仗升班作賽都交出不俗走勢。

此騎上仗增程角逐1800米，造出全場末段最快時間23秒31，最終以四分三馬位敗予同程好手「自然力量」入Ｑ。

「活力寶駒」周六（24日）匆出再攻同程，在第五場轉由巴度策騎，未嘗不可反敗為勝。

第七場四班1400米「荷花福星」（蘇廐），上季尾於郭能胯下開齋，姿態有餘未盡。

今次郭能策騎蔡廐「嫡愛摯寶」，「荷花福星」轉由巴度壓陣，本身報名時有用王牌，戰意不成疑問。

「荷花福星」雖首次角逐1400米，但在港同父馬不乏同程甚至一哩好手，加上巴度當旺已連勝三期，此駒仍有機會脫穎而出。

第五場四班1800米「美麗天使」，出道至今兩捷均由莫雷拉經手。

雷神這次選策「尖子」而棄騎「美麗天使」，後駒結果落入潘頓之手，本身跨季近三戰兩冠一季，加上贏過同班同程，未嘗不可再下一城。

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