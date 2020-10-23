田泰安｜個人第一次替希斯效力 座騎包裝昇威整裝待發

田泰安人緣好線路廣，尤對季內初次合作馬房的賽駒發揮得最好。

他季內先後與四位練馬師一拍即合，相關頭馬包括高廐「快利寶」、蔡廐「幸運快車」、何廐「君臨大地」及苗廐「多多寶驥」。

明日（24日）田戰見證田泰安初次替希廐効力，合作馬是第四場四班1200米「包裝昇威」。

這匹四歲自購新馬上周一（12日）試從化1200米大閘掄元，本身前速不俗，狀態已冒起。

「包裝昇威」同父馬「英之星」是1200米專家，本身初出被安排跑同程，合情合理，上陣有權一擊即中。

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