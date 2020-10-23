玄機解馬｜繼續《一命二運三風水》！碧霞老師6:30pm教你睇家宅風水

《玄機解馬》能夠做到第三季，實在感激大家支持！

今季繼續有碧霞老師，夥拍Dman同大家講風水、畀心水，第三季第四集會喺周六（26日）下午6點半喺《果燃台》播出。

今集家庭觀眾楊先生成功參與《一命二運三風水》，碧霞老師將會喺節目同佢分析家宅風水。

如果大家都想好似楊生一樣，免費畀碧霞老師睇家宅風水，記得將姓名、生辰八字（即出世的年、月、日及時間）、屋企平面圖、大門方向、屋內環境影片，以及最想改善嘅範疇，全部資料一同發到以下Email或ＷhatsApp，經審核後就會有專人聯絡番你啦！

Email：appleracing@appledaily.com

WhatsApp：68457068

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外；碧霞老師亦聯同Dman，提供周日（27日）沙田賽事嘅心水馬畀大家，咁豐富嘅節目內容，你點能夠錯過？

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