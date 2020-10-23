蘇保羅｜荷花福星熱夠身 增程跑千四競爭力足

蘇保羅、何良及鄭俊偉今季暫時只贏過一場頭馬，由於蘇保羅所獲的亞軍次數較少，這位新西蘭籍練馬師，現已淪為包尾大幡。

蘇保羅雖然作風慢熱，但練者希望快些急起直追，脫離榜末位置。

周末（24日）沙田賽事，第七場四班1400米的「荷花福星」，今季已兩度上陣。

此駒上仗出爭田草1200米，早段落後甚多，直路移至最外叠展開衝刺，後追甚多跑第五名，今場增程跑1400米，練者希望馬兒重敲勝門。

蘇保羅接受訪問時說：「『荷花福星』經過今季兩戰後狀態有進步，今場排檔（2檔）理想，增程1400米是此駒期待的途程，我認牠今場競爭力十足。」

「此駒需要熱身才可提升狀態，上季要跑過幾場，才可提高狀態。」

「『荷花福星』經過今季兩次實戰後，目前狀態更勇銳，今戰機會樂觀。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199