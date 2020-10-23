周俊樂｜停賽期滿復出把持大量惡馬 福善歡欣福星發財寶

周俊樂上周三（14日）在港首度中三元，兼且初次成為騎師王，騎功躍進備受讚賞。

現時此子仍有十磅減相當炙手可熱，他早前於周日（18日）起停賽兩期，刑滿後將於明天（24日）復出。

周俊樂上季只停賽一次，7月12日刑滿復出即成功起孖而回。

周六（24日）共策九駒上陣，「晴朗拍檔」、「福善」、「歡欣福星」及「發財寶」皆具惡氣，有望連場數糊。

第三場五班1400米時廐「晴朗拍檔」，獲冠亞季各一皆在同程，顯然路有專長。

上仗初配周俊樂即入Q，騎練今季合作八次獲一勝三位，今仗值得再追。

第五場四班1800米高廐「福善」，上仗初配周俊樂跑同程即入位，發揮不俗。

騎練今季合作兩次一冠一季，復課狀態更弗有權補中。

第七場四班1400米呂廐「歡欣福星」，上仗初插班跑田草1200米排14檔，形勢不利兼受阻也追得第六，更造出22秒66全場最快末段時間，表現令人刮目相看。

今次打王牌加程增程跑1400米更合，轉抽三檔形勢好，今仗坐位望贏。

第九場三班1200米韋廐「發財寶」，今季初出配田泰安贏同程，只加五分換上周俊樂減番十磅，負磅不增反減極為着數。

雖然師徒今季合作未勝，但四戰取得一亞兩季成績亦不差。

而廐侶「扎西德勒」及「超能力」季內均可打疊贏，「發財寶」乘勇有望再下一城。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199