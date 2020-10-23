悅驫｜食極唔長肉北上唔同晒 羅富全：馬兒體重顯著上升

羅富全近期氣勢旺盛，剛周三（21日）憑「明德之星」、「南區寶」及「鴻圖巨星」連中三元，累積11Win升上練馬師榜第二位。

周末（24日）沙田賽事，羅廐繼續派出實力馬上陣。

其中，第九場三班1200米「悅驫」季內首戰配當旺騎師田泰安，定是馬房爭分主力。

羅富全分析「悅驫」機會時說：「『悅驫』質素甚佳，上季贏馬時表現優異。」

「此駒最大缺點，雖然食料正常，但依然不太長肉，馬身比較單薄，這樣對馬匹成長及發展不是好事。」

「因此我在暑假安排『悅驫』到從化接受訓練，結果在較輕鬆的環境下，馬兒體重顯著上升。」

「『悅驫』實力不需懷疑，本身季內初出體力佳，可望爭取到好成績。」

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