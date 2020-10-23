賽駒配備｜嘉喜旺試吓咩都唔戴 無敵勇士唔再箍身箍勢

剛周日（18日）沙田日馬共有兩駒在配備上作出變動後即贏，反映幕後懂得變通。

其中，「有理共想 」除眼罩爆冷奪得精英碗，「多多寶驥」除交叉鼻箍贏泥地賽。

明午（24日）田草日賽第一場「嘉喜旺」及第八場「無敵勇士」，今次在配備上均有變動，幕後求變求勝，戰意毫無疑點。

第一場五班1400米，賀廐「嘉喜旺」上季曾九次有附加配備出賽，結果最叻跑第四未曾上名亦未開齋。

今仗轉馬房初出，賽前試閘在沒有附加配備下，走勢不俗。

賀賢季內曾有「心中有您」除眼罩即勝，今場「嘉喜旺」打王牌完全不用附加配備上陣，或可借勢取得突破。

第八場三班1000米「無敵勇士」（文廐），上季九戰都無任何附加配備，合計獲得兩冠四亞兩季，反而上仗初戴羊毛面箍，落得大敗而回。

如今除去羊毛面箍跑，落得輕鬆自在，排到13檔跑強項直路賽，可期重振聲威。

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