岳伯仁｜近期黑氣纏身 把巫師杖交畀薛凱華攻盾博轉運

周六（24日）在澳洲滿利谷馬場，將上演總獎金500萬澳元的覺士盾。

練馬師岳伯仁再次派出上屆麥堅倫錦標冠軍「巫師杖」出戰，他曾在2014年以「阿德萊市」贏出此賽。

不過，這位練馬師近期黑氣纏身，上周的「御用畫匠」在考菲爾德盃只能屈居第二，「航空首都」更在澳洲操練時受傷要施手術。

「巫師杖」今仗將由薛凱華操刀，騎者上周剛憑「雍容爾雅」揚威考菲爾德盃，且看能否贏馬替岳伯仁轉運。

目前大熱門乃三歲明星馬Russian Camelot，去年以誇張姿勢勝出南澳洲打吡大賽後，最近先赢木下錦標，再於考菲爾德錦標跑獲第二名。

鞍上人岳禮華也極希望可繼2001年「北來風」後，再次奪得覺士盾。

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