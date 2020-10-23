伍燕梅｜實際行動撐告仔 新兵萬事有升火待發

「萬事」系掌舵人伍燕梅，與告東尼是多年好友，她和丈夫張祖昌所養的馬，近年絕大部分都由東廐訓練，以實際行動撐老友告仔。

周末（24日）沙田賽事，「萬事」系新力軍初次登場，這是第二場四班1000米直路賽之「萬事有」。

此駒由萬事友團體所擁有，而三位經理人其中兩位，正是張祖昌及太太伍燕梅。

「萬事有」在9月25日第二組1050米泥地閘掄元，做足工夫出戰，有權初出即食。

張祖昌以往養過的退役馬「萬事勇」，曾在港累積8W，並在港初出即贏沙田1000米直路賽。

「萬事有」今場有備而來，有權成為同主馬之翻版，屆時在凱旋門又可見到告東尼和好友張氏伉儷一齊拉頭馬。

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