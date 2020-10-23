沙田專業系列｜莫雷拉季內三勝1600米 潘頓田泰安同程捱打

莫雷拉剛周三（21日）連中三元兼做騎師王，現時他以24Win領先排第二的田泰安六Win，潘頓則以16場頭馬排第三。

周末（24日）沙田跑日馬，莫雷拉出足十場，其中一匹實力馬是第六場三班1600米「佳運來」。

徐廐「佳運來」曾在同程贏馬，而莫雷拉亦有另一項有利數據支持。

原來雷神季內七戰田草1600米，成績三冠一亞，勝出率42%，上名率更有57%。

反觀潘頓今季暫七戰同程僅獲一亞兩季，至於田泰安更差，開季以來七戰同程只取一季，兩人都在1600米守齋。

既然「佳運來」曾於同程掄元，而莫雷拉亦擅戰此程，人馬自然可以打勝仗而回。

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