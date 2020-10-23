莫雷拉｜上季C欄直路賽稱王 帆哥兒自在爭Win

周末（24日）田草賽事，為季內首次在C欄上演，其中兩場是跑1000米。

莫雷拉於周三（21日）上演帽子戲法，反而潘頓繼續食白果，目前以8Win優勢彈甩強敵。

周六雷神手執惡馬，當中以兩場直路賽座騎「自在人生」及「帆哥兒」最有望為騎者繼續延續強勢。

上季雷神在C欄直路賽最威水，共策十一駒取得三冠三亞一殿三次第五，入Q率逾五成，僅得一駒無獎金收。

今期騎第二場「自在人生」及第八場「帆哥兒」出戰1000米，值得優先留意。

第二場四班「自在人生」，上季曾在同程只負於「都柏名駒」入Q，後駒今季已贏馬升上三班，賽績硬淨。

周三雷神騎羅廐兩駒全勝，今仗可寄予厚望。

第八場三班「帆哥兒」，上季跑到第三仗即勝，今季跑過兩仗熱身後已冒勇，部署有異曲同工之妙。

剛戰蕭家憑「帖木兒」勝出三寶頭關，今仗獲雷神助拳，可再接再厲。

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