羅富全｜首戰克服形勢不利贏馬 大眾開心一檔添食

剛周三（21日）谷草夜賽，莫雷拉大演帽子戲法，成功反底，田泰安亦起孖，唯獨潘頓斯人獨憔悴，後者已連續三十場賽事無贏馬，並已守齋三日。

潘頓周末（24日）沙田賽事，共策九駒上陣，其中第四場四班1200米的「大眾開心」來自羅富全馬房。

這位本地練馬師近期氣勢旺勢，說不定可以帶旺潘頓，協助後者打破悶局。

羅富全今晨（23日）受訪時說：「『大眾開心』剛戰田草1200米，入直路後欠運，受困而未能望空，際遇不好，但當馬兒找到空位即自動湧前，末段走勢強勁。」

「『大眾開心』並非晨課之星，牠操練時一向不起眼，但在陣上能夠交出高水準。」

「『大眾開心』健康曾出現問題，牠抵港初期首課快跳後，腳部即不良於行，因此花了許多時間調理，牠目前健康穩定，上場即復出即可取勝。」

「我和潘頓均認為『大眾開心』今場狀態，較上仗贏馬時更進一步，今場抽一檔好跑，亦有利發揮。」

「我們兩人均認為『大眾開心』有1400米甚至1600米的氣量，將來全熟後或許要增程出戰，暫時主攻1200米比較合適。」

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