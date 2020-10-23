賽日焦點｜今季高廐馬例打叠上名 福善搵周俊樂做英雄

周末（24日）田戰高伯新全日只出兩駒，第五場「福善」和第七場「富存英雄」上仗皆跑入季軍。

今季高廐馬例可打叠上名，「印水紙」、「大金庫」、「快利寶」及「事事亨通」俱連續兩仗入三甲，因此周六兩駒均值得追捧。

第五場四班1800米「福善」，上仗初配周俊樂快放得第三，表現大有起色。

今仗打王牌等番同程才出，排三檔形勢有利，有力重敲勝鼓。

第七場四班1400米「富存英雄」，上仗初跑同程是99倍大冷門，無心插柳之下也快放得第三，馬匹已開始適應水土。

今仗改由擅長領放的波健士執韁，坐位望贏。

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