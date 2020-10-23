羅富全｜10月大爆發直撲榜首 馬房要令大眾開心冇難度

羅富全在9月只得三Win，於10月卻大爆發狂掃八場頭馬，現時累積11Win，已升上練馬師榜第二位，僅落後榜首方嘉柏三Win。

明日（24日）田戰羅廐共出七駒，兩匹四歲新勝馬均可秤先，皆因在10月已完成的四次田戰中，羅廐例有四歲馬取勝，數據突出。

第四場四班1200米「大眾開心」，上仗服役初出跑同程，直路曾受困遲望空照樣衝贏，造出22秒29全場最快末段，表現驚人。

今仗打王牌續由潘頓操刀，班次及途程照舊，連捷呼聲極高。

第七場四班1400米「保羅承傳」，田泰安騎三次獲一冠兩亞，人馬夾檔。

上仗蹄下敗將「好運寶寶」再出可入Q，印證「保羅承傳」贏馬水準不俗，排5檔起步十分好跑，可期再建一功。

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