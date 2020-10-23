濠江戰報｜張志立起孖衝上榜首 史偉恩從練初次包Q

今晚（23日）澳門跑夜馬，氹仔馬場共上演六場草沙地賽事，以今季升為大師傅但續有磅減的張志立表現最醒，連續兩戰起孖，成績繼續冒升。

今戰張志立為上季見習期的師父錢健明，分別勝出「康泰無敵」（2.4倍）及「甜滿」（10倍）這一口熱冷孖寶，頭馬數字追至與榜首的余健雄一樣，雙方同得六Win。

而錢健明亦憑此兩駒，季內首次出現起孖紀錄。

上季草地贏馬最多的賀蘭杜夫馬房，憑恩利克所策的「聯安神童」後上稱王，跑至第六次賽事終於打開勝門，其後賀廐再贏尾場的「烈火戰駒」錦上添花。

另外，第三場三四班草地1800米賽事跑出馬房連贏，史偉恩出馬一對，最終「江山駿杰」、「世界精品」俱跑出水準分列冠、亞軍，造就史偉恩從練以來首度包辦馬房Q。

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