騎師排名｜潘頓中三元解困做番二哥 輪到田泰安輸瓜啲粉絲

騎師圈三大高手始終以莫雷拉水準最穩定，他自10月14日刑滿復出以來，一連四次賽事僅得一次（18日）交白卷，餘下三次分獲一、二及三Win，個人累積以26場頭馬高踞榜首。

田泰安在10月14日刑滿復出後一口氣連勝三個賽日，今午（24日）卻突於沙田斷纜，出足十場只取三席位置，令捧場客由天堂跌入地獄。

潘頓沉寂多時卒之復蘇，他今午最終來個大演帽子戲法兼贏騎師王，一洗之前連輸三期的頹風。

這位應屆冠軍今季暫時表現較飄忽，在已舉行的15次賽事中，有五次全軍覆沒，而且輸了大量熱門甚至大熱門，本身雖已反壓田泰安重上騎師榜次位，但短期內仍難超越雷神登頂。

田泰安全日出賽名次

第一場 黃金元帥 第三名

第二場 萬事有 第六名

第三場 明月昇輝 第三名

第四場 包裝昇威 第六名

第五場 神州福星 第二名

第六場 疾風明駒 第五名

第七場 保羅承傳 第七名

第八場 閃電精靈 第四名

第九場 悅驫 第七名

第十場 幸運快車 第四名

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