歡欣福星｜三歲小雄馬生性乖巧 呂健威：暫時唔會閹佢住

呂健威旗下三歲美國自購新馬「歡欣福星」，算是香港現役少有的雄馬，本身出道至今五戰已獲兩捷，前景樂觀，而練者亦表示暫不會安排此駒接受閹割。

呂健威說：「『歡欣福星』上場初跑1400米，兼初配獲減十磅的見習生周俊樂，人馬都欠點經驗。」

「因此今場再跑，我已提醒樂仔，入直路後要給予多些空間讓馬兒展開衝刺，人馬今場發揮得宜，成功補中。」

「『歡欣福星』只得三歲，已可交出頭馬，可見牠的質素不錯，只是牠個子太小，如果負重磅有點難度。」

「因此今場我特別搵周俊樂減十磅，希望馬兒不用負太重磅上陣。」

「『歡欣福星』未閹，不過卻很乖巧，由於牠的性格溫馴，故暫時我不會給牠閹割。」

「此馬明年（四歲）更為成熟，只要進度理想，跑三班賽仍然競爭力十足。」

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