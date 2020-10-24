起底の名門望族｜同主馬上季兩捷 喜蓮慧星一哩最強

今午（24日）將舉行十場田草賽事，告東尼強陣出擊，當中包括「萬事有」及「喜蓮慧星」兩匹在港初出。

第六場「喜蓮慧星」為愛爾蘭三歲自購馬，在當地兩戰全勝。

這匹東廐新兵在港試閘表現不俗，縱使初出角逐三班1600米難度甚高，但仍不能看輕其爭勝機會。

「喜蓮慧星」馬主為胡寶星爵士及夫人、胡家驃與胡家驄，現役同主馬「喜蓮騏星」上季兩捷表現不俗。

「喜蓮」系眾多賽駒之中，「喜蓮之星」及「喜蓮福星」（均已退役）均為香港打吡大賽盟主，而「喜蓮獎星」（已退役）則為女皇銀禧紀念盃及董事盃冠軍。

「喜蓮慧星」父系「中心點」，於2014年連續奪得法國莊柏德大賽、隆尚磨坊大賽及英國女皇伊利沙伯二世錦標三項一級賽冠軍。

在港目前共有三駒曾經出賽，包括「星際精英」、「快快趣」及「熱鬥車神」（已退役）。

「喜蓮慧星」母系Ibizane，出自美國知名種馬Elusive Quality 一族，因此預期旗下子嗣泥地性能相當出色。

至於Ibizane之母Ing Ing乃1600米三級賽昆西大賽冠軍。

「喜蓮慧星」於愛爾蘭兩度於膠沙地賽獲勝，其中此駒首戰曾擊敗的Dune of Pilat，之後兩戰全勝，其中一場更彈甩對手八馬位之多。

「喜蓮慧星」在港試閘三次，以10月6日由田泰安出試1600米草閘表現最好，後上力挫應屆打吡亞軍「幸福掌聲」，表現相當吸引。

這匹三歲新星今仗初跑1600米，根據血統顯示，此程很有可能是牠的首本路程。

加上東廐自購馬初出一役經常帶來驚喜，包括「幸福老撾」一出即勝谷草一哩，因此「喜蓮慧星」今仗隨時一鳴驚人。

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