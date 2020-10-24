同樂日｜灰色自購馬打開在港勝門 潘頓沈集成各自起個孖

這天（24日）沙田跑草地日馬，焦點之一是冠軍騎師潘頓終止三日連敗，於第五場贏出「美麗天使」（告東尼馬房）挽回頹勢。

潘頓之後鼓其餘勇，於第九場三班1200米打出身價波，替六歲英國自購馬「同樂日」（沈集成馬房）打開在港勝門。

灰馬「同樂日」由富商鄭家純持有，來港服役至第四季，之前在港出戰23次獲四亞三季，一直與頭馬無緣，包括上仗季內初出配潘頓跑獲亞軍。

今仗騎者選擇再為「同樂日」執韁，末段施使出渾身解數，力追由巴度操刀的半冷馬「暖在你心」（呂健威馬房）不捨，最終以0.75馬位率先衝線。

「同樂日」能夠在港破蛋，潘頓發揮可謂居功至偉，此駒同時助沈集成埋齋，包辦第八口孖寶。

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至於跑獲第三、四名馬匹為「發財寶」與「威威心得」。

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