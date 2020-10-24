蔡約翰｜指速遞奇兵延續試閘表現 三歲馬拋離對手贏不常見

蔡約翰能夠成功奪得11屆冠軍練馬師，與他訓練自購新馬出色，一直有着莫大關係。

今午（24日）第四場四班1200米，蔡廐三歲紐國自購新馬「速遞奇兵」初出排第3檔起步，最終以5.25馬位之先輕鬆獲勝，表現嚇人。

蔡約翰說：「『速遞奇兵』今仗延續在從化試閘時的表現，能夠一出即勝我感到十分開心。」

「牠今場贏馬之餘還能彈甩對手，以三歲馬而言並不常見，希望牠可繼續進步。」

蔡廐對上一次有自購新馬初出即勝，是上季5月24日「共創繽紛」，班次、途程、騎師及排位均與今次相同。

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